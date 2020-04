Vaticano: Papa, nei giorni tristi che viviamo persone seminano germogli di speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni tristi che viviamo tante “persone seminano germogli di speranza, con gesti di cura, affetto e preghiera”. È quanto dichiarato da papa Francesco, nell’omelia pronunciata questa sera per la Veglia pasquale celebrata nella Basilica di San Pietro a porte chiuse a causa delle restrizioni per contrastare il coronavirus. “Quest’anno avvertiamo più che ma il Sabato santo, il giorno del grande silenzio”, ha dichiarato il Papa, ricordando come nella liturgia cristiana questo sia il giorno delle donne a cui è affidato il compito di prendersi cura, cioè di 'attendere' al corpo di Cristo. “Queste donne come noi avevano negli occhi il dramma della sofferenza di una tragedia accaduta troppo in fretta. Avevano visto la morte e avevano la morte nel cuore. Al dolore si accompagnava la paura, i timori per il futuro, tutto da ricostruire. Una memoria ferita, una speranza soffocata, per loro era l’ora più buia come per noi. Ma le donne non si lasciano paralizzare, non cedono a forze oscure del lamento e del rimpianto”, ha sottolineato il Papa. “Queste donne preparavano l’alba del primo giorno della settimana, il giorno che avrebbe cambiato la Storia. Gesù stava per far germogliare nel mondo una via nuova e le donne aiutavano la speranza a sbocciare”, ha dichiarato il Papa. “Questa notte conquistiamo il diritto fondamentale, che non ci sarà tolto: il diritto alla speranza”.(Res)