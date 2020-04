Vaticano: Papa, mettiamo a tacere il grido di morte, basta guerre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fermare le guerre, il commercio di armi dare attenzione a chi è privo del necessario per vivere. E’ questo l’appello lanciato da papa Francesco nell’omelia pronunciata questa sera per la Veglia pasquale celebrata nella Basilica di San Pietro a porte chiuse a causa delle restrizioni per contrastare il coronavirus. “Mettiamo a tacere il grido di morte: basta guerre. Fermate il commercio di armi. Abbiamo bisogno di pane non di fucili. Cessino gli aborti, si aprano i cuori di chi ha per riempire le mani vuote di chi è privo del necessario”, ha dichiarato il Papa.(Res)