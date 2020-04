Coronavirus: Lega, Zingaretti chiarisca su mascherine, Astorre dimentica errori passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore Zingaretti sia trasparente sulla vicenda mascherine e chiarisca. Mentre il senatore Astorre dimentica gli errori del passato. A dirlo, in una nota, il deputato Francesco Zicchieri, coordinatore della Lega Lazio. ''Speriamo che Nicola Zingaretti venga a chiarire in aula sul caos e sui ritardi della fornitura di mascherine da oltre 35 milioni di euro affidata ad una piccola società, specializzata in lampade led, di Frascati dove il senatore Bruno Astorre è residente e pertanto è in grado, meglio di chiunque altro, di acquisire informazioni - afferma Zicchieri -. Anche perché l'era Pd in via Cristoforo Colombo è già ricca di ombre: Astorre dimentica la condanna in appello di Maurizio Venafro, ex capo di gabinetto di Zingaretti, per turbativa d'asta in uno dei filoni di Mafia Capitale? Non abbiamo né amicizie grigie né qualcuno da difendere! Siamo garantisti sia per Venafro sia per Astorre, imputato sempre per situazioni amministrative del Consiglio regionale del Lazio dal 2010 al 2013. Abbiamo chiesto soltanto trasparenza oppure si intende mettere il bavaglio all'opposizione? Vorremmo comprendere - conclude Zicchieri - per quale motivo l'amministrazione, anziché procedere all'immediata segnalazione del fatto alla procura, abbia permesso un contratto di novazione tra la Protezione civile e la società inadempiente. La recente vicenda Consip, peraltro piuttosto simile, non ha insegnato nulla?''. (Com)