Coronavirus: Bocci (Pd), se Regione Lombardia vuole librerie chiuse, attivi maggiori sostegni (2)

"Si può comprendere la chiusura nelle zone più colpite per tutela della salute, ma va destinato da subito un fondo alle librerie per coprire le spese di consegna a domicilio, e vanno promossi protocolli e agevolazioni con piattaforme di distribuzione, che potrebbero essere poi un sostegno permanente all'attività. Si valutino anche aperture parziali al pubblico, nel rispetto delle misure precauzionali ed evitando assembramenti, anche in orari limitati per ritiri su prenotazione. Il gruppo regionale del Partito democratico ha già sollecitato a regione Lombardia l'istituzione di un fondo straordinario di sostegno alle imprese culturali, comprendendo anche le librerie tra i soggetti destinatari, per compensare le mancate entrate da chiusura dovuta all'emergenza. Se le restrizioni permangono, la Regione provveda a quel fondo subito e lo incrementi anche con risorse per le consegne. E lo faccia tempestivamente, perché ancora non c'è traccia di stanziamenti attivati", conclude Bocci.