Usa: coronavirus, New York chiude le scuole fino a fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New York, Bill De Blasio, ha annunciato la chiusura di tutte le scuole pubbliche della città fino alla fine della stagione. Una scelta "dolorosa" ma "necessaria" per aiutare a salvare vite nel pieno dell'emergenza causata dalla diffusione del nuovo coronavirus. "Non è una decisione facile né soddisfacente per chi si è impegnato a fare in modo che i nostri ragazzi possano ottenere la migliore educazione possibile", ha detto il primo cittadino in una conferenza stampa. Il sistema scolastico pubblico a New York accoglie oltre un milione e centomila studenti, il numero più alto degli states. Le scuole della Grande mela erano state chiusa il 15 marzo. De Blasio non ha confermato l'ipotesi, rilanciata dai media, che alcuni istituti possano riaprire in estate. (Nys)