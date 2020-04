Coronavirus: Mattarella, stiamo per vincere la lotta, non fermiamoci adesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni intravediamo "la concreta possibilità di superare" l'emergenza coronavirus. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un videmessaggio per la Pasqua. "I sacrifici che stiamo facendo da oltre un mese stanno producendo i risultati sperati e non possiamo fermarci proprio adesso - ha precisato -Vorrei dire: evitiamo il contagio del virus e accettiamo piuttosto il contagio della solidarietà tra di noi. Non appena possibile, sulla base di valutazioni scientifiche e secondo le indicazioni che verranno stabilite, si potrà avviare una graduale, progressiva ripresa,con l’obiettivo finale di una ritrovata normalità. Fino a quel momento è indispensabile mantenere con rigore il rispetto delle misure di comportamento: stiamo per vincere la lotta contro il virus o, quanto meno, quella per ridurne al massimo la pericolosità. In attesa di farmaci specifici e di un vaccino che lo sconfigga del tutto. Coltiviamo speranza e fiducia. Nella condivisione che tutti avvertiamo, in questo periodo, per la nostra sorte comune, desidero esprimere a tutti voi la mia più grande vicinanza - ha concluso -. Con l’augurio di una Pasqua serena".(Rin)