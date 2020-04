Coronavirus: a Pomezia nessun nuovo caso positivo, salgono a 23 i guariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Pomezia non è stato registrato nessun nuovo caso positivo al Covid-19 nella giornata di oggi. Rimangono 39 i casi accertati di Covid-19, di cui 9 in isolamento domiciliare e 5 presso strutture sanitarie. Mentre salgono a 23 i cittadini guariti e 42 persone si trovano in isolamento domiciliare precauzionale (non positivi), di cui 31 in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti). "Continua a salire il numero dei concittadini guariti – commenta il sindaco Adriano Zuccalà – Un dato che ci rassicura sull’andamento dell’epidemia nella nostra Città. Rimane alta l’attenzione con controlli a tappeto su tutto il territorio e verifiche sulle seconde case. In poche ore sono stati controllate circa 300 abitazioni ed emesse 12 sanzioni. Come noto, le misure per il contenimento del contagio sono state prorogate fino al prossimo 3 maggio, è quindi importante continuare a rimanere a casa e limitare gli spostamenti allo stretto necessario. Colgo l’occasione - conclude il sindaco - per augurare a tutti, nonostante la situazione, una serena Pasqua e ringraziare i medici, le forze dell’ordine, i volontari e tutti colori che continueranno a lavorare in queste giornate di festa per tutti noi"​.(Com)