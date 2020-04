Ue: Gualtieri, su proposta Italia consensi crescenti, lavoriamo perché Fondo rinascita veda luce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, intervenendo in diretta al Tg3, in vista del Consiglio europeo e, quindi, in merito alla proposta italiana che registra ancora resistenze da parte del fronte Ue più rigorista, ha detto: "Noi abbiamo dalla parte nostra la forza della ragione, riteniamo che emettere titoli comuni per finanziare la spesa comune sia la cosa più saggia da fare". Gualtieri ha anche aggiunto: "La proposta dell'Italia sta raccogliendo un consenso crescente e noi lavoreremo intensamente perché il Fondo per la rinascita dell'Europa veda la luce".(Rin)