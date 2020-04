Ue: Gualtieri, Mes non adeguato, noi concentrati su eurobond, nostro obiettivo più ambizioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, intervenendo al Tg3, ha ribadito: "Noi abbiamo sempre detto che il Mes non ha la dimensione adeguata per mettere in campo le risorse necessarie, ci stiamo concetrando sugli eurobond e sul Fondo per la rinascita". Il titolare del Mef, sempre rispetto al Mes, ha precisato: "Ci siamo impegnati, per i paesi che ne faranno richiesta, per una linea di credito senza condizionalità, ma il nostro obiettivo è più ambizioso". (Rin)