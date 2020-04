Energia: produttori petrolio africani impegnati nel rispetto dell'accordo Opec-Opec +

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'African Petroleum Producers Organization (Appo) ha dichiarato in una nota che i suoi membri si sono impegnati a tagliare la produzione giornaliera di petrolio, in linea con il limite stabilito dall'accordo OPEC-non-OPEC. L'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori non di cartello (Opec+) hanno precedentemente concordato una produzione collettiva in tre fasi con una riduzione di 10 milioni di barili al giorno a partire da maggio, nel tentativo di stabilizzare i prezzi del mercato petrolifero, dopo che avevano raggiunto i minimi nelle ultime settimane. "Nello spirito di cooperazione e condivisione degli oneri, e ricordando il nostro comunicato del 9 aprile 2020 che esprime il nostro sostegno ai paesi membri dell'Opec e non-Opec e ad altri produttori di petrolio nei loro sforzi concertati per riportare la stabilità sul mercato petrolifero globale, anche i Paesi membri dell'Appc che non fanno parte dell'OPEC + si sono impegnati a contribuire agli sforzi globali per stabilizzare il mercato petrolifero, effettuando tagli sulle loro produzioni quotidiane. I dettagli dei tagli saranno comunicati all'Opec il più presto possibile", si legge in una dichiarazione pubblicata dal profilo Twitter dell'Organizzazione dei produttori di petrolio. (Res)