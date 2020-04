Coronavirus: presidenza Senato, sbagliata critica a nota Casellati della Federazione sindacale di Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' sbagliata la critica fatta dalla Federazione sindacale di Polizia di Stato rispetto alla nota di ieri del presidente del Senato che mai ha messo in discussione l’attività di controllo effettuata nei confronti delle due senatrici". A precisarlo, in una nota, è il capo di Gabinetto del presidente del Senato, Nitto Francesco Palma. "La lamentela era rivolta soltanto alla segnalazione che la Questura ha ritenuto di fare nonostante l’autocertificazione delle senatrici che attestavano, mostrando il tesserino, di recarsi al Senato per svolgere la propria funzione parlamentare, mettendo così in dubbio la veridicità di un’affermazione facilmente riscontrabile anche su Internet. Nessuna difesa dunque di privilegi - continua Palma -, ma esclusivamente un richiamo al rispetto di un lavoro come deve essere per quello svolto da tutti i cittadini". Di più, continua il capo di Gabinetto, "la critica è ingiustificata alla luce delle dichiarazioni recenti del presidente Casellati che, non più tardi di due giorni fa, in occasione dell’anniversario della Polizia di Stato, ha espresso parole di riconoscenza verso tutti gli agenti che, anche in questa difficile emergenza, hanno dimostrato grande dedizione, coraggio e professionalità, definendoli eroi della quotidianità".(Com)