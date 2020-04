Coronavirus: Protezione civile, 100.269 persone contagiate, 1.996 casi in più, in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 100.269 le persone ancora contagiate dal coronavirus Covid-19 in Italia. Si tratta di 1.996 casi in più di ieri, in aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 1.396. E’ quanto riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus in Italia. Il totale dei casi è di 152.27, a cui vanno sottratte le 19.468 vittime e i 32.534 guariti. Il dato odierno è condizionato dal numero maggiore di tamponi effettuati da ieri, 56.485, il numero maggiore su base quotidiana dall'inizio dell'emergenza.(Rin)