Sono 19.468 le vittime del coronavirus. Villani (Sip): "Tempi record per sviluppare il vaccino"

- Sale a 19.468 il numero delle vittime a causa del nuovo coronavirus in Italia. E’ quanto si legge nel bollettino odierno della Protezione civile sulla diffusione del Covid-19 nel nostro Paese. Si tratta di 619 decessi in più rispetto a ieri, in calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 570. Sono invece 100.269 le persone ancora contagiate dal virus, 1.996 casi in più di ieri e in aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 1.396. Le persone guarite dal virus sono attualmente 32.534, delle quali 2.079 da ieri. Il totale dei casi è quindi di 152.271 unità, a cui vanno sottratte le 19.468 vittime e i 32.534 guariti. Tuttavia il dato odierno è condizionato dal numero maggiore di tamponi effettuati da ieri, 56.485, il numero maggiore su base quotidiana dall'inizio dell'emergenza. Cala ancora, inoltre, il numero delle persone in terapia intensiva.Delle 152.271 persone contagiate dal coronavirus, 28.144 sono ricoverate con sintomi, 98 in meno di ieri, 68.744 si trovano in isolamento domiciliare, e 3.497 in terapia intensiva, 116 in meno di ieri. Si tratta del sesto giorno consecutivo in cui cala il numero di persone in terapia intensiva. Per quanto concerne i tamponi utilizzati per diagnosticare il virus, la Protezione civile ha reso noto che ne sono stati effettuati 963.473 su tutto il territorio nazionale. "Il trend di crescita dei contagi mostra un incremento sul totale rispetto a ieri con 4.694 nuovi casi". Lo ha affermato il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus in Italia. Analizzando i dati sulla diffusione del coronavirus "abbiamo alcune Regioni più colpite di altre" ha spiegato Borrelli, e dunque, "non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Non abbiamo sconfitto il virus, bisogna adottare comportamenti responsabili, ma anche in Lombardia siamo sulla strada giusta per contenere la diffusione del virus".Nel corso della diffusione del bollettino è intervenuto anche il presidente della Società italiana di pediatria (Sip), Alberto Villani, spiegando che per quanto riguarda la diffusione del virus tra i bambini "sono state fatte circa 2 mila diagnosi di soggetti in età pediatrica". Il professore ha evidenziato che "i casi sono circa 400 per ogni fascia di età (dai 2 ai 6 anni e dai 7 agli 11 anni) tranne per quella fra 12-18 che ne conta 900. Le ospedalizzazioni sono state poche, 44 casi fra tra 0 e 1 anno mentre una ventina di casi per le altre fasce di età". Villani ha inoltre aggiunto: "Circa il 7 per cento dei pazienti in età pediatrica viene ricoverato e non abbiamo pazienti critici. E' il risultato di una perfetta gestione e su questo le cose in Italia stanno andando bene". Villani ha anche evidenziato che "la nascita ed il percorso nascita sono sicuri e garantiti sia per le pazienti positive sia per le altre". Sono, ha aggiunto, "percorsi strutturati applicati in tutte le Regioni". Secondo il professore "il vaccino contro il Sars Covid 2 sta facendo un percorso a tempi di record e siamo fiduciosi di ottenere qualcosa in tempi che saranno straordinariamente rapidi e questo ci conforta molto". (Rin)