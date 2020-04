Yemen: tribunale Houthi condanna a morte 4 giornalisti a Sana'a

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale dei ribelli sciiti yemeniti Houthi ha condannato oggi a morte 4 giornalisti della capitale, Sana'a. Lo ha annunciato uno degli avvocati dei cronisti da 5 anni nelle carceri della formazione armata filo-iraniana, Abdel Majid Sabro, all'agenzia di stampa locale "Mareb Press". Il tribunale, presieduto dal giudice Mohammed Moflah, legato al gruppo Houthi, ha tenuto oggi una seduta in assenza degli imputati e dei legali ed ha emesso una sentenza di condanna a morte nei confronti dei cronisti Abdel Khaleq Ahmed Omran, Akram al Walid, Hareth Hamid e Tawfiq al Mansuri. Sono stati condannati invece a tre anni di carcere i giornalisti Hisham Tarmum, Hisham al Yousefi, Haitham Rawah, Isam Belaghit, Hasan Anab e Salah al Qaidi. Questi 11 giornalisti sono stati catturati dai ribelli Houthi nel giugno del 2015 dopo che avevano cercato rifugio in un hotel della capitale yemenita, nel tentativo di fuggire dopo il golpe del gruppo sciita che dava la caccia ai suoi oppositori. La sentenza emessa oggi dal tribunale degli Houthi, non riconosciuto dalla Corte centrale che ha spostato momentaneamente la sua sede ad Aden, è stata condannata dal governo legittimo yemenita del presidente Abdel Rabbo Mansur Hadi. (Res)