Coronavirus: Gallera, a Bergamo 381 posti in Covid hotel, da martedì pazienti anche dal territorio

- Aumentano i posti per le quarantene negli hotel della provincia di Bergamo: saranno 381 da martedì, quando cominceranno ad accogliere anche pazienti provenienti dal territorio, oltre che i dimessi degli ospedali. Lo ha annunciato durante la consueta diretta per fare il punto sull'emergenza sanitaria l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, che oggi è stato in vista nella Bergamasca. "Sono andato in primo luogo a visitare i 'Covid hotel' che l'Ats di Bergamo ha messo in campo a partire dal 18 marzo. Un risposta importante ai bisogni degli ospedali di liberare posti letto delle persone che erano clinicamente guarite e una risposta che si sta strutturando anche per il territorio, perché parte di questi posti inizieranno da martedì a essere occupati anche dalle persone che sul territorio si ritiene che non abbiano le condizioni idonee o dell'alloggio per fare l'isolamento oppure situazioni critiche, per cui devono essere spostati. Ho incontrato la realtà che ha messo in campo questi Covid hotel, che nella provincia di Bergamo conta in questo momento di ben tre hotel: l'hotel Garden con 125 posti letto, tutti occupati; il Cristallo Palace a Bergamo con 90 posti di cui 62 occupati, il Bess hotel che ha 100 posti e ne sono occupati 62. Quindi a oggi abbiamo 249 pazienti. Verrà aperto anche l'Antico Borgo la Muratella a partire da martedì, per arrivare a un'offerta complessiva di 381 posti", ha detto Gallera, ringraziando la "rete di solidarietà fatta di imprenditori, di cooperative, della curia e della Caritas", che ha permesso la nascita delle degenze di sorveglianza. (segue) (Rem)