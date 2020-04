Coronavirus: Gallera, a Bergamo 381 posti in Covid hotel, da martedì pazienti anche dal territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea di realizzare queste degenze, per dare una risposta concreta a chi poteva liberare un posto letto prezioso a chi in quel momento aveva un bisogno acuto e non riusciva a respirare è stata di un insieme di associazioni che rientrano in 'Abitare la cura', di cui fanno parte la Caritas, delle cooperative di servizi importanti che sul territorio bergamasco aiutano già tante fragilità e della cooperativa di medici di medicina generale 'L'iniziativa medica lombarda' e dal collegio dei sindaci di Bergamo", ha ricordato l'assessore, sottolineando che "è uno sforzo della comunità bergamasca, che ha reagito con forza, con grande determinazione e senso di concretezza all'ondata che ha colpito quel territorio". Venti posti per le degenze di sorveglianza sono poi ospitati nell'ospedale da campo alla Fiera di Bergamo, a cui Gallera oggi ha fatto visita: "Una bellissima realtà - ha detto - costruita dagli alpini, che ho ringraziato per il lavoro straordinario. Dentro ci lavorano equipe con provenienze diverse. Ho parlato con Emergency che ci ha dato una mano preziosissima sia a capire come compartimentare lì e gli altri ospedali per evitare che l'infezione si propaghi e che oggi sta gestendo con grande capacità e competenza i posti letto in terapia intensiva". L'assessore ha incontrato e ringraziato anche i medici militari russi impegnati all'ospedale da campo: "Hanno detto che è loro dovere, che tutto questo li sta anche arricchendo. Una bellissima collaborazione molto concreta per salvare le vite alle persone", (Rem)