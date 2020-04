Bosnia: coronavirus, trovato accordo su finanziamento Fmi da 330 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa con un accordo la riunione tra i rappresentanti del Fondo monetario internazionale (Fmi) e dell’Unione europea, i vertici del governo di Sarajevo e della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia-Erzegovina) e i leader del Partito di azione democratica (Sda), dell’Unione democratica croata (Hdz) e dell’Alleanza dei socialdemocratici indipendenti (Snsd), sulla concessione di un finanziamento di 330 milioni di euro al paese balcanico per il contrasto all’epidemia di Covid-19. Lo riferisce il quotidiano “Sarajevo Times”. “I finanziamenti saranno distribuiti per il 62 per cento alla Federazione di Bosnia-Erzegovina e per la restante parte alla Repubblica Srpska”, ha detto il leader dell’Unione democratica croata, Dragan Covic, ringraziando gli ambasciatori che hanno preso parte alle consultazioni. “Senza il loro apporto non sarebbe stato raggiunto alcun accordo”, ha detto. (Bos)