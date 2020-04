Coronavirus: Villani (Sip), 2 mila casi in età pediatrica, 7 per cento ricoverati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Società italiana di pediatria (Sip), Alberto Villani, nel corso del bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus in Italia, ha spiegato che "sono state fatte circa 2 mila diagnosi di soggetti in età pediatrica. I casi sono circa 400 per ogni fascia di età (dai 2 ai 6 anni e dai 7 agli 11 anni) tranne per quella fra 12-18 che ne conta 900. Le ospedalizzazioni sono state poche, 44 casi fra tra 0 e 1 anno mentre una ventina di casi per le altre fasce di età". Villani ha inoltre aggiunto: "Circa il 7 per cento dei pazienti in età pediatrica viene ricoverato e non abbiamo pazienti critici. E' il risultato di una perfetta gestione e su questo le cose in Italia stanno andando bene".(Rin)