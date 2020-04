© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Società italiana di pediatria (Sip), Alberto Villani, nel corso del bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus in Italia, ha spiegato che "la nascita ed il percorso nascita sono sicuri e garantiti sia per le pazienti positive sia per le altre". Sono, ha aggiunto, "percorsi strutturati applicati in tutte le Regioni". (Rin)