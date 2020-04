Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), virus non è sconfitto, non abbassare la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Analizzando i dati sulla diffusione del coronavirus "abbiamo alcune Regioni più colpite di altre" e, dunque, "non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Non abbiamo sconfitto il virus, bisogna adottare comportamenti responsabili, ma anche in Lombardia siamo sulla strada giusta per contenere la diffusione del virus". Lo ha affermato il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del consueto bollettino delle 18.(Rin)