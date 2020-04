Coronavirus: Zingaretti, rischio nuova ondata contagi, restare a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio e segretario Pd, Nicola Zingaretti, lancia su Facebook di nuovo l'appello "a stare a casa, rischiamo una nuova ondata di contagi. Dai dati che arrivano da infomobilità Lazio troppe persone sono in circolazione - scrive Zingaretti -. Rischiamo di nuovo un’impennata di contagi. Ringrazio le Forze dell'ordine per i numerosi posti di blocco, ma l’irresponsabilità di alcuni rischia di mettere a repentaglio tutta un’intera comunità e i sacrifici fatti. Il rischio contagio non è finito. Bisogna stare a casa", conclude Zingaretti (Rer)