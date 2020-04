Siria: quasi 2 mila civili hanno lasciato zona de-escalation di Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quasi 2 mila i civili che hanno lasciato la zona di de-escalation di Idlib, nel nord della Siria, dall'inizio dell'anno, con la maggior parte dei territori della provincia ancora sotto il controllo dei gruppi armati dell'opposizione. Lo ha annunciato oggi il Centro di riconciliazione del ministero della Difesa russo. "In totale, dal 4 marzo 2018, 46.801 persone hanno lasciato la zona di de-escalation di Idlib, tra cui 15.142 donne e 21.284 bambini. Dal 13 gennaio 2020, 1.873 persone hanno lasciato la zona, tra cui 687 donne e 761 bambini", si legge in una nota. E' attualmente in corso un processo attivo di rimpatrio dei civili nei territori riconquistati dall'esercito siriano di Damasco dalle mani dei gruppi armati dell'opposizione. Dal 30 settembre 2015, quando le forze russe hanno lanciato un'operazione armata in Siria, oltre 1,3 milioni di sfollati interni sono tornati nei loro luoghi di residenza, metà dei quali sono bambini. Il conflitto armato tra il governo siriano e i gruppi di opposizione è iniziato nel 2011. (Res)