Coronavirus: Solinas, subito 120 milioni per famiglie e interventi per imprese, turismo e agricoltura

- Fin dai primi giorni della prossima settimana i Comuni sardi avranno a disposizione i 120 milioni erogati dalla Regione per il sostegno alle famiglie in difficoltà. Ma la giunta vara intanto altri provvedimenti, di pari e superiore portata, anche per le aziende in crisi. Li ha illustrati oggi, in videoconferenza, il presidente della regione Sardegna Christian Solinas, che ha esposto il pacchetto economico destinato alle attività produttive dell’Isola, dal turismo alla ristorazione, all’agricoltura, all’artigianato, con la previsione di una serie di interventi in sinergia con le banche tramite il pari passu, e l’accesso, per le piccole imprese che in Sardegna sono oltre 50 mila, di un intervento una tantum destinato al riavvio immediato dopo la fermata. Per quanto riguarda i fondi destinati alle famiglie, il presidente ha chiarito che è già partita la fase di attuazione della legge approvata dal Consiglio regionale: "Si tratta di un intervento di grandissima portata, 120 milioni a fronte di uno stanziamento statale di 400 milioni destinato a tutti i cittadini italiani. L’entità dell’intervento messo in campo dalla Regione è particolarmente evidente in rapporto alle erogazioni che i Comuni sardi avranno a disposizione". (segue) (Rin)