Coronavirus: Solinas, subito 120 milioni per famiglie e interventi per imprese, turismo e agricoltura (5)

- Per il settore turistico, che rappresenta l’8 per cento del Pil regionale e il 15 per cento considerando l’indotto, in aggiunta al sistema di aiuti per le imprese con l’adozione del metodo pari passu con il mondo creditizio, la Regione ha in mente di integrare il regime di agevolazioni che incrementino le misure previste dalla legge regionale recentemente approvata, e che istituisce interventi per contenere gli effetti della crisi ampliando gli strumenti di credito, garanzia e sostegno a favore delle imprese turistiche sarde per sostenere il lavoro, tutelare l’occupazione e mantenere in vita il sistema. "Oltre a queste misure - ha dichiarato Solinas -, ne adotteremo ulteriori con una particolare attenzione al sistema di garanzie, mediante uno strumento che preveda 2 anni di preammortamento e 10 di ammortamento complessivo dell’aiuto economico ricevuto. Si tratta di uno sforzo di straordinarie dimensioni compiuto dalla regione, per fare in modo che la Sardegna sia pronta a ripartire nel momento in cui l’emergenza sanitaria lo consentirà". In conclusione della videoconferenza, il governatore ha rivolto un pensiero a tutti i sardi, augurando una buona Pasqua, ricordando con "commozione le vittime di questa pandemia, che talvolta hanno cessato di vivere senza la vicinanza e il conforto dei familiari", e ha rivolto un ringraziamento "a tutti coloro che sono impegnati quotidianamente per combattere l’emergenza". (Rin)