Coronavirus: Bocci (Pd), se Regione Lombardia vuole librerie chiuse, attivi maggiori sostegni

- "I libri sono beni di prima necessità, ma limitarne la vendita alla grande distribuzione significa infliggere un ulteriore colpo a un settore che ha già denunciato difficoltà soprattutto nei circuiti delle librerie indipendenti e di quartiere: vanno trovati nuovi strumenti di sostegno". Lo afferma in una nota la consigliera regionale lombarda del Pd Paola Bocci, commentando l'ultima ordinanza firmata oggi da Attilio Fontana che a differenza di quanto deciso ieri a livello nazionale dal governo, impone restrizioni a librerie e cartolerie fino al 3 maggio. Secondo Bocci le richieste espresse dalla rete delle librerie indipendenti, come il sostegno agli affitti e a partnership con i servizi postali, per aiutare la gestione economica delle forme alternative di vendita, "vanno accolte, se non vogliamo che troppe librerie siano costrette a chiudere definitivamente dopo questa emergenza e i librai vanno consultati: Regione Lombardia apra un confronto con i gestori, siano librerie indipendenti e di quartiere, o librerie più grandi e strutturate". (segue) (com)