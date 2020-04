Coronavirus: Mattarella, trascorrerò Pasqua in solitudine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Pasqua quest'anno sarà un giorno "diverso per tutti" a causa dell'emergenza coronavirus. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un videmessaggio. "In molte lettere che ho ricevuto vengono narrate le storie di forzata solitudine che tanti stanno vivendo anche in questi giorni abitualmente di festa condivisa - ha sottolineato -. Comprendo bene il senso di privazione che questo produce. So che molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me".(Rin)