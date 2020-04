Israele: Netanyahu sospende collegamenti aerei fino a risoluzione disputa su quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ordinato che tutti i voli per Israele siano sospesi fino a quando la questione della messa in quarantena di tutti i passeggeri in arrivo nel Paese all'interno di hotel speciali non sarà risolta legalmente. Lo ha riferito una fonte del governo di Gerusalemme all'agenzia di stampa russa "Sputnik". "Il primo ministro israeliano ha emesso un ordine per fermare tutti i voli diretti verso Israele fino a quando non saranno raggiunti accordi legali che consentano di portare tutti i passeggeri arrivati nel Paese all'interno di hotel speciali. Gli aerei che sono già partiti per Israele potranno entrare", ha detto la fonte. I media locali hanno precedentemente riferito che gli israeliani che erano rimpatriati con voli charter da New York sono andati direttamente a casa senza sottoporsi a controlli medici o a quarantena all'interno di hotel appositamente preparati. (Res)