- Il dato sui movimenti in Lombardia "purtroppo non è molto positivo perché ieri abbiamo raggiunto un record rispetto a più di due settimane fa perché siamo arrivati al 41 per cento di mobilità". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, nella consueta diretta streaming per fare il punto sull'emergenza sanitaria.(Rem)