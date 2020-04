Coronavirus: la Russia userà il modello tedesco per gestire la crisi legata al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al mondo non ci sono paesi con un sistema sanitario completamente pronto ad affrontare senza problemi la pandemia di Covid-19, ma le autorità russe sperano di riuscire a replicare il modello tedesco che sta ottenendo buoni risultati nella gestione dell’emergenza. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, durante un intervento sull’emittente “Pervij Kanal”. “Non ci sono paesi che siano in grado di affrontare questa pandemia senza doversi trovare a gestire un sovraccarico del sistema sanitario: ne sono purtroppo un esempio paesi come gli Stati Uniti, la Spagna o l’Italia”, ha detto il rappresentante della presidenza russa, aggiungendo che “più gestibile, anche se comunque preoccupante, è la situazione in Germania, ed è per questo che cercheremo di gestire l’emergenza seguendo il loro modello”. (Res)