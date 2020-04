Coronavirus: F. Sala, ieri record negativo, mobilità in Lombardia al 41 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) "Sicuramente - ha aggiunto il vicepresidente Sala - ci sono persone che sono uscite per fare la spesa per Pasqua e sicuramente ci sono gli spostamenti per le attività produttive essenziali però siamo anche andati a fare un campionamento su alcune zone e comuni che sono attraversati da arterie stradali che portano alle seconde case. Da questo campionamento abbiamo notato dati superiori talvolta del sette per cento rispetto al resto della Lombardia". Per questo motivo i dati rilevati ieri "sono stati comunicati - ha spiegato Sala - ai prefetti che stanno disponendo appositi controlli. Noi non possiamo che rinnovare l'invito a stare a casa e di fare una Pasqua diversa dagli altri, ma è una Pasqua per la nostra salute e soprattutto per quella degli altri", ha concluso. (Rem)