Usa-Italia: coronavirus, Trump firma impegno per aiuti ad "alleato storico"

- Gli Stati Uniti, impegnati a fornire assistenza ai paesi colpiti dall'emergenza del nuovo coronavirus, riconoscono "il grande valore" e "il coraggio" mostrato dall'Italia, in prima linea su questa battaglia. Lo si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa, diffusa poco dopo che il presidente Donald Trump ha approvato un memorandum che autorizza un importante pacchetto di aiuti alla penisola. “Gli effetti della pandemia sono stati particolarmente devastanti in Italia, e gli Stati Uniti offrono le più sentite condoglianze a coloro che hanno perso i propri cari”, si legge nella nota, in cui si aggiunge che il programma di assistenza è stato elaborato con il sostegno di una serie di organizzazioni internazionali e non governative. Roma, si legge nel testo del memorandum firmato dall'inquilino della Casa Bianca, aveva "chiesto l'aiuto degli Stati Uniti. Nonostante la prima e più importante responsabilità del governo degli Stati Uniti sia nei confronti del popolo statunitense, ci muoviamo in aiuto dell'Italia per sconfiggere l'epidemia di Covid-19 e lenire l'impatto della crisi, mostrando allo stesso tempo la leadership degli Usa dinanzi alle campagne di disinformazione cinese e russe", si legge. Nel documento si aggiunge anche che gli Stati Uniti offriranno “assistenza tecnica all’Italia nella gestione dell’epidemia, grazie all’ottima collaborazione in atto tra il dipartimento della Salute Usa e il sistema sanitario italiano”. Oltre ad incoraggiare donazioni dal settore privato statunitense, prosegue la nota, le autorità di Washington offriranno anche il sostegno dei militari Usa dispiegati nella penisola che potranno “dare assistenza in attività legate all’allestimento di ospedali da campo, al trasporto di attrezzature e medicinali e al trattamento dei pazienti positivi”. (Nys)