Coronavirus: ad Anzio nessun nuovo positivo, restano 14

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche oggi non ci sono nuovi casi positivi al Covid-19 nel comune di Anzio. Lo comunica, in una nota, il sindaco Candido De Angelis. "Pertanto, al momento, i pazienti positivi, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni aggiornate dalla direzione generale dell'Asl Roma 6, sono complessivamente quattordici. Auguro loro una pronta guarigione. Restiamo tutti a casa, anche nelle giornate di Pasqua e Pasquetta", aggiunge il sindaco. (Com)