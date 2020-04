Coronavirus: Gallera, in Lombardia +1.544 positivi, trend non ci fa ancora star tranquilli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salgono a 57.592 i positivi al coronavirus in Lombardia, +1.544 rispetto a ieri, quando i nuovi casi erano 1.246. "È un dato in linea con gli scorsi giorni, che non ci consente di rilassarci", ha detto nella consueta diretta per fare il punto sull'emergenza coronavirus l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, spiegando che il leggero aumento dei positivi è dovuto anche al crescere dei tamponi: ieri ne sono stati processati 9.977. "I tamponi si stanno facendo a coloro che hanno 37.5 di febbre, oppure altri sintomi, ai medici di medicina generale, nelle Rsa al personale e ai pazienti sintomatici", ha detto Gallera. "Questa partita non è finita, non rilassatevi. La Protezione civile dice giustamente che il trend è sicuramente migliore rispetto alla scorsa settimana. È vero, ma non è un trend che ancora ci fa stare tranquilli. Dobbiamo ancora resistere, stare in casa", ha commentato l'assessore in conclusione, raccomandando ai cittadini di stare a casa: "Da qui fino al 3 maggio ci sono ancora tre ponti, i ponti li passiamo a casa, non come qualcuno sta facendo andando al mare".(Rem)