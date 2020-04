Coronavirus: Crimi, su gestione ospedali lombardi qualcuno dovrà risponderne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle Vito Crimi, in un post su Facebook, si sofferma sulla gestione dell'emergenza coronavirus da parte degli ospedali lombardi e scrive: "Due giorni fa qualcuno dal centrodestra si è scagliato contro un servizio del Tg1 e la giornalista che lo ha realizzato. La loro colpa? Parlare dell'inchiesta per epidemia colposa condotta dalla procura di Bergamo e del caso dell'ospedale di Alzano Lombardo, rimasto aperto nonostante il 23 febbraio scorso registrasse già pazienti affetti da Covid-19 ricoverati accanto ad altri". E' chiaro, incalza, "che sulla gestione emergenziale degli ospedali lombardi nelle aree più colpite qualcuno dovrà risponderne, prima o poi. E non si potrà tentare sempre di svicolare puntando il dito contro il governo, nella speranza che i cittadini dimentichino i 30 anni di gestione privatistica della sanità lombarda ad opera di Formigoni e dei suoi successori leghisti (quelli 'competenti', quelli che 'la sanità lombarda è la migliore del mondo'). Nessuno mette in dubbio le eccellenze della sanità in Lombardia, ma si tratta di un sistema lasciato in mano ai privati e con strutture pubbliche costrette a tagliare, tagliare e tagliare". (segue) (Rin)