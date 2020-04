Coronavirus: Crimi, su gestione ospedali lombardi qualcuno dovrà risponderne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crimi ritene "inaccettabile che oggi, in piena emergenza, qualcuno trovi perfino il tempo di accusare quei giornalisti che fanno informazione, che ancora riescono a realizzare inchieste e che svolgono il proprio lavoro con professionalità. In un tempo in cui c'è chi non fa altro che diffondere fake news e falsità a tutte le ore, l'informazione è un bene prezioso, che dovremmo difendere con ogni mezzo". Quindi il capo politico del Movimento cinque stelle aggiunge: "Esprimo piena solidarietà all'autrice del servizio, la brava giornalista Stefania Battistini. Ringrazio tutti gli operatori del settore che nonostante i divieti e le limitazioni riescono a garantire una corretta informazione ai cittadini. E ringrazio quella sanità pubblica che qualcuno voleva smantellare definitivamente. Se oggi il Paese sta evitando che le dimensioni di questa tragedia siano ben peggiori rispetto a quella che già sta avvenendo - conclude -, lo dobbiamo a quei medici, infermieri e operatori del Servizio sanitario nazionale -in particolare della Lombardia, dove si sta affrontando una battaglia epocale-, che con estremo spirito di sacrificio e abnegazione salvano vite e prestano soccorso senza sosta in prima linea". (Rin)