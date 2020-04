Coronavirus: Gallera, per chi è positivo a casa allungata quarantena fino al 3 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema della quarantena in Lombardia "sta uscendo una linea guida che prevede che la quarantena duri fino al 3 maggio e significa che tutti coloro che sono casa dal lavoro avranno un certificato dal proprio medico di allungamento della quarantena fino al 3 maggio". Lo ha detto l'assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, nella consueta diretta streaming per fare il punto sull'emergenza sanitaria. "Abbiamo visto - ha spiegato - che molte persone dopo i 14 giorni dalla clinica silente, ovvero dalla fine dei sintomi, sono ancora positivi quindi a garanzia di tutti li allunghiamo adesso fino al 3 maggio e poi c'è l'idea di metterli a 28 giorni in maniera definitiva". (Rem)