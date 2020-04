Coronavirus: Gallera, aumentano ricoverati, ma calano terapie intensive, virus meno letale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta fino quasi a raddoppiare il numero di ricoverati per coronavirus in Lombardia, ma scende il numero di persone in terapia intensiva. Segno, secondo l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, che il virus è meno forte. "I ricoverati sono 12.026, +149, ieri era +81. Le terapie intensive 1.174, -28. Abbiamo un dato dei ricoverati che è quasi doppio rispetto a ieri e un dato delle terapie intensive che invece scende. Cosa vuol dire? Come mi hanno confermato oggi a Bergamo, che ci sono un po' di ricoverati. Il virus gira ancora. Le nostre relazioni si sono fortemente rarefatte, a volte solo nella cerchia familiare stretta dei conviventi, a volte chi va a lavorare, perché non tutti sono così scrupolosi nell'adottare le misure anti-contagio, quindi cresce un po', però il virus è meno forte, perché probabilmente il virus quando non trova molte persone su cui diffondersi, ha una forza minore. Quindi le persone che arrivano a essere ricoverate sono meno gravi rispetto a prima", ha spiegato Gallera. "Il primario di pneumologia dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, che è un professore di Milano, diceva esattamente questo: che noi stiamo imparando a gestire questo virus e si nota che il virus quando non trova tante persone su cui concentrarsi e su cui scatenare come una bomba, ma poche, è più debole. Questo vuol dire che noi adesso stiamo ancora immaginando fino al 3 maggio di tenere le persone in casa, ma se riusciremo a garantire questo distanziamento e a mantenere rarefatta la vita sociale, comunque il virus che continuerà ahimè a girare, sarà meno letale e meno forte", ha aggiunto l'assessore, che in conclusione ha sottolineato: "Quindi l'importanza di usare tutti la mascherina quando usciamo, l'importanza di essere sempre a distanza dalle altre persone ci aiuterà anche a governare la forza di questo virus ed è un elemento molto importante". (Rem)