Ucraina: premier, presto programma per graduale allentamento della quarantena

- Il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, ha annunciato in diretta televisiva un programma per un graduale allentamento del regime di quarantena imposto per contrastare la diffusione del Covid-19 a partire da inizio maggio. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”, aggiungendo che “un piano dettagliato sarà reso noto nelle prossime settimane”. “Si tratta di un programma ben studiato, che porterà risultati eccellenti: include il congedo lavorativo retribuito, il rifinanziamento dei prestiti e un maggior sostegno alle categorie più in difficoltà”, ha detto, aggiungendo che il programma prevede anche la creazione di mezzo milione di posti di lavoro e sostegno alle piccole e medie imprese. (Res)