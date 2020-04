Coronavirus: poliziotti offrono pizze a sanitari Gemelli, "servitori dello Stato come noi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pizza, acqua, bibite gassate per ringraziare chi sta lavorando con fatica e senza sosta per curare i malati affetti da Covid-19. Nei giorni scorsi, il I reparto mobile di Roma della Polizia di Stato, ha deciso di fare un piccolo omaggio al personale sanitario del policlinico universitario Agostino Gemelli. Gli agenti sono andati al policlinico e hanno lasciato le pizze, le bibite e una lettera per medici e infermieri. "Mangiatele subito che sono ancora calde!" si sono raccomandati i poliziotti, davanti agli sguardi increduli dei sanitari che hanno ritirato le pizze, commossi, senza riuscire a smettere di ringraziare. "A voi servitori dello stato il grazie dei celerini del primo reparto mobile di Roma della Polizia di Stato. Abbiamo scelto questa giornata particolare per questo nostro piccolo omaggio, sappiamo che cambia poco o niente, sappiamo che è un piccolo ristoro ma lo facciamo con il cuore in segno di riconoscenza e gratitudine". (segue) (Rer)