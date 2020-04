Coronavirus: poliziotti offrono pizze a sanitari Gemelli, "servitori dello Stato come noi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio per questo - continua la lettera dei poliziotti ai medici e infermieri del Gemelli - noi servitori dello Stato vogliamo omaggiare voi servitori dello Stato che ora state pagando il più alto e caro prezzo. Voi che rimboccandovi le maniche e i vostri camici state donando speranza a un popolo impaurito e martoriato da un male invisibile che non guarda in faccia nessuno. Questo gesto seppur piccolo lo facciamo in vostro onore, personale sanitario impegnato in questa battaglia presso il policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma ma idealmente vogliamo estenderlo a tutti coloro che come voi stanno lottando in tutta Italia non potendo farlo direttamente. Il nostro pensiero non basta e non cambia le cose purtroppo, ma vuole anche significare la massima riconoscenza verso chi ha donato talmente tanto di sé stesso in questa esperienza da donare la propria vita. Siamo servitori dello Stato e sappiamo bene quanto sia importante in questi momenti avere e sentire vicini l'amore e la gratitudine. Noi non dimentichiamo e lo porteremo sempre nel cuore. Voi già ce lo avete dimostrato. Grazie di cuore e buon servizio". (Rer)