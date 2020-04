Coronavirus: Gallera, a Milano raddoppiano i nuovi casi, partita non è finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano sia nel territorio metropolitano che in città raddoppiano i nuovi casi di coronavirus. In provincia sono 13.268, +520; a Milano città sono 5.368, +262 rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 127. Lo ha fatto sapere l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la consueta diretta per fare il punto sull'emergenza sanitaria. "La situazione di Milano necessita sempre una maggiore attenzione, perché la linea è sempre che un giorno scende e un giorno sale, non c'è una netta e decisa riduzione dei contagi a Milano", ha osservato l'assessore, che si è rivolto direttamente ai cittadini: "Milanesi non scherziamo, rimaniamo in casa. Non fatevi prendere dalla fobia di dover uscire a Pasqua. Non c'è bisogno di andare a fare la spesa, a Pasqua fate quello che avete in casa". (Rem)