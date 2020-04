Coronavirus: Gallera, nuovo kit sierologico ci darà una capacità di tamponare molto più alta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia con un test sierologico in fase di sperimentazione che viene effettuato con un prelievo ematico è fiduciosa di aumentare il numero dei tamponi per verificare la positività al Covid-19 della popolazione lombarda. "Stiamo cercando - ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Gallera - di ampliare l'utilizzo dei tamponi e delle indagini anche attraverso questo nuovo kit sierologico fatto che viene effettuato non con la goccia di sangue ma con il prelievo ematico quindi in maniera molto più strutturata ed efficace. Questo ci darà una potenza e capacità di tamponare molto più alta". Grazie al nuovo test "contiamo - ha aggiunto nella consueta diretta streaming da Palazzo Lombardia - di arrivare a tamponare la maggior parte delle persone che sono anche al domicilio e quindi di dare una risposta più certa a tutti coloro che sono a casa e ci scrivono dicendo di non sapere se sono ancora infetti o se hanno contratto il virus". (Rem)