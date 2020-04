Lombardia: Gelmini (Fi) su Fiera Milano, centenario auspicio per rinascita dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e consigliere comunale a Milano, dichiara in una nota: "I cento anni della Fiera di Milano vanno interpretati come l'auspicio per la rinascita del Paese. L'istituzione lombarda è sempre stata uno dei propulsori dell'economia italiana, con le sue fiere ha accompagnato e spesso sospinto la crescita dell'Italia. Cento anni di storia e di Made in Italy, che hanno trovato nei padiglioni della Fiera lo spazio e le idee fondamentali per affermare il primato della creatività e del saper fare di casa nostra. La Fiera oggi è un punto di riferimento per i mercati mondiali e questo lo si deve certamente alle capacità delle nostre imprese, ma anche alle qualità di un "management" di caratura internazionale". "In uno dei momenti più bui per l'Italia, la Fiera ha saputo fare la sua parte allestendo un ospedale in tempi di record per contrastare l'emergenza Covid19 - conclude Gelmini - Il migliore augurio che possiamo fare a Fiera Milano - accanto alle parole del Presidente Mattarella - è di guidare la rinascita economica del Paese, confermando così la sua vocazione e la sua grande generosità".(Com)