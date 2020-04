Libia-Turchia: arrivati a Tripoli aiuti turchi per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati oggi nell'aeroporto di Mitiga, a Tripoli, gli aiuti inviati dalla Turchia al Governo di accordo nazionale libico (Gna) per affrontare la crisi legata alla diffusione del coronavirus. Secondo quanto ha reso noto il ministero della Salute libico con un comunicato, è stato preso in consegna il carico di aiuti che comprende attrezzature mediche e di analisi "inviate dal popolo turco a quello libico per aiutarlo ad affrontare la pandemia". L'ambasciatore turco in Libia, Serhat Askan, ha consegnato personalmente il carico di aiuti al ministro della Salute libico, Mohammed al Haytham. (Lit)