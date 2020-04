Coronavirus: F. Sala, abbassare tasso crescita contagio essenziale per tornare a graduale normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le prescrizioni sono fondamentali perché dobbiamo assolutamente abbassare il tasso di crescita del contagio. Questa è la variabile essenziale per riuscire ad arrivare a un momento in cui si possa tornare a una lenta e graduale normalità". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, nella consueta diretta streaming per fare il punto sull'emergenza sanitaria. "Oggi non possiamo tamponare tutta la popolazione ma riusciamo ad avere un campione statistico grazie all'applicazione AllertaLom che è arrivata a 714mila download ma l'obiettivo è arrivare a un milione", ha aggiunto. "Facciamolo per la comunità scientifica ma facciamolo per noi - ha chiosato il vicegovernatore - È un dato fondamentale avere la mappa del rischio del contagio anche per passare alla fase 2".(Rem)