Egitto: arresti a Shubra Al Bahw, disperso sit-in contro sepoltura vittima coronavirus

- Si contano 15 persone arrestate oggi nel villaggio egiziano di Shubra Al Bahw, nella provincia di Ad Dakhiliyah, a nord del Cairo, dopo l'intervento della polizia per disperdere un sit-in organizzato per impedire la sepoltura nel cimitero locale di una vittima del coronavirus. Gli agenti sono intervenuti lanciando gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Il villaggio è stato teatro di una protesta popolare da parte degli abitanti della zona contrari alla sepoltura nel cimitero locale della salma di una donna medico di 64 anni, morta a causa del coronavirus, nel timore che potesse diffondere il virus nella zona. Un gruppo di abitanti del villaggio, secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "al Arabiya", ha tenuto questa mattina un sit-in presso l'ingresso principale del villaggio per impedire l'arrivo dell'ambulanza con a bordo la salma del medico deceduto per il coronavirus, attesa presso il cimitero locale. La donna è sposata con un abitante del villaggio accanto denominato Mit al Amil. I manifestanti chiedono che la salma della donna venga sepolta nel cimitero del villaggio del marito. Quest'ultimo ha chiesto l'intervento delle autorità per consentire la sepoltura a Shubra Al Bahw nel rispetto della normativa egiziana. La scorsa settimana un episodio analogo era avvenuto nel villaggio di Kafr el-Dawar, nella provincia di al Buhayra, sempre nel nord dell'Egitto, dove la polizia è dovuta intervenire per consentire la sepoltura di una donna morta per le conseguenze del coronavirus dopo che la popolazione locale ne chiedeva l'allontanamento. (Res)