- La Federazione Russa è vicina agli Stati Uniti che in questo momento stanno affrontando un’emergenza legata alla pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato in diretta televisiva il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. “Siamo vicini ai cittadini statunitensi in questo momento di crisi, e ci auguriamo che il paese possa superare presto questa emergenza”, ha detto il rappresentante della presidenza russa. (Rum)