Coronavirus: Boccia, ancora nessuna domanda a Inps da Lombardia su Cig

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, arrivando all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) per accompagnare il contingente di infermieri volontari destinati agli ospedali di Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di Trento, ha sottolineato che "è vero, come dice il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, che bisogna dare risposte rapide ai cittadini lombardi. Dispiace però - ha continuato - notare che l'ennesima polemica innescata dalla Regione è, anche stavolta, infondata. Abbiamo chiarito già nei giorni scorsi che i rimborsi per le spese effettuate saranno rimborsate appena arriveranno i riscontri". Ma, ha rimarcato Boccia, "stupiscono ancora di più le parole del presidente sugli anticipi per la Cig. Non risultano, infatti, ancora richieste all'Inps da parte della Lombardia, così come invece altre Regioni (Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Molise e Toscana) hanno fatto. E' complicato dare risposte se non ci sono richieste". (Rin)