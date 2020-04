Coronavirus: Zingaretti, nel Lazio unità di sistema ha fatto differenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità di sistema ha fatto la differenza nella Regione Lazio contro l'emergenza coronavirus. Lo ha detto il governatore Nicola Zingaretti, durante una video conferenza stampa. Zingaretti ha per questo ringraziato le opposizioni politiche del Consiglio regionale. "La Regione non ha decreti attuativi ogni nostro atto si concretizza quando il Consiglio lo approva - ha sottolineato Zingaretti -. Il vicepresidente Leodori due volte a settimana incontra i capigruppo di maggioranza e opposizione, e questo ha favorito sviluppo e celerità dei provvedimenti". Zingaretti si è detto "orgoglioso di una squadra eccezionale che anche in momenti difficili ha portato avanti un lavoro complicato, che è stato reso possibile grazie anche alle opposizioni politiche. Dobbiamo continuare a lavorare per il bene comune del Lazio, dell'Italia e dell'Europa", ha concluso. (Rer)