Coronavirus: Vincenzi (Pd), brutta polemica sulle mascherine smascherata dai fatti

- "In questo tempo così drammatico e complicato spiace davvero constatare che c'è una parte dell'opposizione che gioca sulla serenità delle persone, creando e rilanciando notizie false, allarmanti e tentando di gettare discredito sull'operato, del presidente Zingaretti e di tutta la giunta della Regione". Lo dichiara in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Lazio. "E così tutta la brutta polemica nata sulle mascherine acquistate dalla Regione e creata ad arte da alcuni consiglieri, dell'opposizione, fortunatamente pochi, oggi si sgonfia e dimostra di essere una fake news, nel momento in cui i dispositivi di protezione ci sono, arrivati con un qualche ritardo, ma sempre vigilati dall'amministrazione regionale, che aveva messo in campo tutte le azioni di tutela. Ottocentomila mascherine sono già nei depositi della Protezione civile e nei prossimi giorni ne arriveranno altri 6 milioni per essere distribuite ai nostri operatori sanitari e a chi ne ha un immediato bisogno. Resta purtroppo", conclude Vincenzi, "in questa periodo di emergenza, il brutto esempio di chi invece di collaborare, proporre e vigilare, legittimamente ma con onestà intellettuale, cerca mezzucci, scorciatoie, finte denunce per ottenere un po' di temporanea visibilità. Tutto sulla pelle dei cittadini". (Com)